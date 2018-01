Câmara marca votação de Código Florestal para próxima 3ª

Os líderes dos partidos na Câmara fecharam acordo para votar, na próxima terça-feira, dia 24, o Código Florestal.

A decisão foi tomada após conversas do relator do texto, Aldo Rebelo (PCdoB) com líderes governistas e de oposição e com o Palácio do Planalto.

Na quarta-feira passada, após 13 horas de sessão extraordinária, muitos deputados, em especial os da bancada ruralista, prometeram obstruir a pauta de votação de medidas provisórias esta semana até que o Código Florestal fosse votado. Nesta quarta-feira a Câmara não votou nenhuma medida provisória.

Segundo o líder do PMDB, deputado Henrique Eduardo Alves (RN), até terça o governo vai negociar alguns ajustes no texto com o relator do projeto, Aldo Rebelo (PCdoB-SP).