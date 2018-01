Calendário seleciona melhores 'fotógrafos do clima' da Austrália

O Escritório de Meteorologia da Austrália realiza todos os anos uma competição fotográfica. As imagens vencedoras são divulgadas no calendário da instituição, junto com as histórias de como os fotógrafos conseguiram flagrar imagens como raios próximos de fogos de artíficio, tempestades e belas formações de nuvens.

Outras imagens mostram dias ensolarados ou barcos vencendo a névoa. O calendário do Escritório de Meteorologia da Austrália é publicado desde 1985 e, a cada ano, cerca de 50 mil cópias são vendidas.

