Cães selvagens matam dois animais em zoológico nos EUA

Três cães selvagens entraram no Zoológico de El Paso no meio da noite de quarta-feira, 20, atacando e matando um antílope pronghorn e um grou. Esse foi o segundo ataque em cinco anos ao antílope, chamado Hope pelos funcionários do Zôo, disse Nancy Juvrud, coordenadora de segurança do zoológico. "Ela ficou traumatizada na primeira vez, mas nãos e machucou", disse. "Ela não teve tanta sorte dessa vez." Juvrud disse que os dois guardas que trabalhavam na noite do ataque ouviram barulhos por volta das 23h45 (horário local). Eles corriam de uma ponta do Zôo para a outra, ela disse, quando "ouviram cães latindo e, à medida que chegaram mais perto, ouviram animais em aflição." Os cães, que se acredita serem um par de pitbulls e um pastor alemão, foram vistos correndo pelo Zôo enquanto os funcionários se aproximavam, disse. Os cães escaparam pelo vão de uma grade. Tanto o antílope quanto o grou, chamado Dakota, já estavam mortos quando os funcionários conseguiram entrar em suas jaulas.