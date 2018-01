Cães participam de desfile de fantasias de Natal no Peru

Dezenas de cães com fantasias de Natal participaram do CanNoel, um desfile e concurso realizado em Lima, no Peru. Cachorros de vários tamanhos desfilavam e competiam com suas roupas de elfo, Papai Noel, renas e outras figuras tradicionais do Natal.

Os animais foram divididos nas categorias cães pequenos, médios e grandes, com fantasias elaboradas que envolviam até trenós e perucas. O evento também serviu para estimular a adoção dos cães e alertar donos de cachorros para suas responsabilidades com os animais. Foram distribuídos panfletos com instruções de como cuidar e alimentar os cães nesta época de festas.

