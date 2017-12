CAE aprova empréstimo de US$ 600 mi para despoluição do Rio Tietê

BRASÍLIA - A Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado aprovou nesta terça-feira,1, a contratação de US$ 600 milhões em crédito, pela Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) no Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), para a despoluição do Rio Tietê, em São Paulo.

Veja também:

Despoluição do Tietê já consumiu US$ 3 bilhões

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O empréstimo será garantido pela União, caso seja aprovado também pelo plenário da Casa. A expectativa é que a matéria seja votada ainda nesta terça-feira.

A CAE aprovou, também com garantias da União, a operação de US$ 9,8 milhões em crédito, envolvendo o município de Passo Fundo (RS) e o BID. O recurso será usado no Programa de Desenvolvimento Integrado do município.