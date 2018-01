Cachorro é levado por tornado mas aterrissa a salvo

O tornado que atingiu nos últimos dias o estado americano de Illinois gerou uma situação inusitada ao carregar um cachorro pelo céu da região e aterrissá-lo a salvo logo depois, informou nesta terça-feira, 10, a televisão CBS. Chase, um cão da raça rottweiler, estava brincando no jardim de sua casa no sábado, 7, passado quando foi surpreendido pelo tornado que varreu a região de Richton Park. "De repente, as pessoas começaram a vir e a me dizer que viram meu cachorro voando", explicou a dona do animal, Sandra Holmes. Uma vizinha disse que "o cachorro estava no ar, dando voltas como se tivesse sido arrancado do solo." O incidente não machucou Chase pois o cachorro aterrissou de seu vôo em uma zona arborizada próxima a sua casa. "É um milagre", disse a dona de Chase.