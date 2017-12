Cachorro defende o corpo do dono morto por 6 semanas

Um cachorro tomou conta do corpo de seu dono por seis semanas, depois que o homem cometeu suicídio nos planaltos do Colorado, disseram as autoridades. O corpo de Jake Baysinger, de 25 anos, foi encontrado no domingo, 10. Cash, seu pastor alemão, foi encontrado ao seu lado, magro e desidratado, mas ainda vivo. Aparentemente, Cash sobreviveu comendo ratos e coelhos. A causa da morte de Baysinger foi determinada como suicídio algum tempo depois, quando os policiais encontraram uma arma, declararam as autoridades nesta quarta-feira, 13. Cash foi devolvido à mulher de Baysinger, Sara, e ao seu filho de dois anos, Lane. Ela disse que o menino é "muito próximo do cachorro" e está feliz por vê-lo de novo. Investigadores disseram que o cachorro provavelmente manteve os coiotes longe do corpo.