Caça high-tech é uma ameaça a rinocerontes da África O ano de 2010 foi desastroso para a conservação de rinocerontes. Há uma demanda crescente no mercado negro pelo chifre do animal – usado na medicina tradicional asiática e considerado afrodisíaco. A África do Sul perdeu neste ano quase um rinoceronte por dia – foram 316 mortes no total, enquanto em 2009 foram 122.