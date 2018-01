Bush: é muito cedo para saber impacto do Ike sobre gasolina O presidente norte-americano, George W. Bush, afirmou neste domingo que é muito cedo para determinar a extensão do impacto do furacão Ike sobre a produção de gasolina e os oleodutos. "O secretário de energia nos falou de relatórios preliminares da produção de gasolina, distribuição dos oleodutos, e é cedo para avaliar por completo o ponto em que estamos", disse a jornalistas. Bush acrescentou que viajará para o Texas na terça-feira para expressar seu apoio às vítimas do furacão. (Por Jeremy Pelofsky)