Bush deve vetar atual projeto de lei sobre clima

Antes mesmo do início do debate no plenário do Senado sobre o primeiro projeto de lei abrangente nos Estados Unidos a respeito das mudanças climáticas, a Casa Branca disse na segunda-feira, 2, que o presidente George W. Bush o vetaria em sua forma atual. O próprio Bush disse que o projeto custaria 6 trilhões de dólares aos EUA - estimativa rejeitada imediatamente pelos partidários do projeto. O governo Bush é consistentemente contrário a qualquer medida contra as emissões de dióxido de carbono que tenham efeitos econômicos. Apesar de ser o país que mais polui, os EUA não aderiram ao Protocolo de Kyoto, que estipula a redução das emissões dos gases do efeito estufa para os países desenvolvidos - com metas ainda mais rígidas que as previstas no projeto do Senado. "Peço ao Congresso que seja muito cuidadoso ao incorrer em enormes custos para as futuras gerações de norte-americanos", disse Bush num evento a respeito de economia e impostos na Casa Branca. "Vamos trabalhar com o Congresso, mas a idéia de uma conta enorme alimentada por aumentos tributários não é a forma correta de proceder." Bush afirmou que a medida equivale a "um grande projeto de lei de despesas alimentada por um aumento dos impostos" e ressaltou que, se virar legislação, significaria US$ 6 trilhões em gastos para a economia do país. A Lei de Segurança Lieberman-Warner, como ficou conhecida em alusão a seus autores, deve começar a ser debatida no plenário do Senado na segunda-feira, 2, à noite. Dana Perino, porta-voz do presidente, disse Bush vai vetar caso o projeto chegue dessa forma para sanção. "De qualquer forma, é improvável que passe no Senado", afirmou. A maioria dos observadores do Congresso acha difícil que o projeto se torne lei antes de janeiro, quando termina o mandato de Bush. Senado O Senado dos Estados Unidos debaterá esta semana um projeto de lei para cortar as emissões de gases estufa. A Câmara Alta decidiu começar o debate por 74 votos contra 14, apesar da oposição da Casa Branca e dos líderes republicanos no Congresso, que alegam que as medidas contidas no projeto de lei prejudicarão a economia americana e não beneficiarão o meio ambiente. O projeto de lei prevê cortar em 18% as emissões de dióxido de carbono e de outros gases estufa até 2020. Para 2050, esses cortes teriam chegado a 66%.