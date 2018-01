Bud se transforma em tempestade tropical perto da costa do México

O Bud deve tocar a terra entre esta noite e as primeiras horas do sábado. As escolas suspenderam as aulas nos Estados de Colima e Jalisco, onde foram preparados abrigos devido à eventual necessidade de retirar a população de suas casas em zonas mais baixas.

As autoridades mexicanas emitiram um alerta de furacão para a costa mexicana desde Punta San Telmo, em Michoacán, a San Blas, em Nayarit.

O centro do Bud, que chegou a ser um furacão de categoria 3, estava 130 quilômetros a oeste-noroeste de Manzanillo e registrava ventos máximos regulares de 115 quilômetros por hora, informou o Centro Nacional de Furacões dos Estados Unidos no boletim das 21h (horário de Brasília).

A tempestade se movia em direção ao norte a 11 quilômetros por hora e os modelos climáticos apontavam a localização do olho do fenômeno perto da costa na noite desta sexta-feira, para logo ir rumo a sudeste e se colocar outra vez mar adentro no domingo de manhã, acrescentou o centro.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

As chuvas intensas do Bud "poderiam produzir inundações com risco para a vida e deslizamentos de terra", advertiu o centro no boletim mais recente.

O México não tem instalações petrolíferas importantes na costa do Pacífico.

Em outubro do ano passado, o furacão Jova atingiu quase a mesma região, causando ao menos quatro mortes e destruindo infraestrutura e casas nas cidades próximas ao porto.

(Reportagem de David Alire Garcia; reportagem adicional de Verónica Gómez Sparrowe e Lizbeth Díaz, na Cidade do México)