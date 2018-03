Brown quer emissões menores ao que foi proposto pela UE

O primeiro ministro britânico, Gordon Brown, quer que a União Europeia se comprometa a reduzir em 30% as emissões de gases de efeito estufa até 2020 - valor 10% acima do que havia sido definido pelo bloco. As informações são da agência portuguesa Lusa. A iniciativa britânica significaria que o próprio Reino Unido teria que reduzir as suas emissões em 42% e não mais em 34%.

Sob olhares atentos do mundo e com poucas chances reais de terminar com um acordo efetivo, começou nesta segunda-feira, 7, em Copenhague, a 15ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP-15).

Até o dia 18, negociadores de mais de 190 países terão a difícil missão de chegar a um consenso sobre o novo acordo climático para complementar o Protocolo de Kyoto depois de 2012.