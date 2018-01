Britânicos querem mais usinas nucleares, mostra pesquisa de opinião

A maioria dos eleitores dos três principais partidos políticos do Reino Unido apoiam o uso da energia nuclear e quase metade defendem mudanças de regulamentação para facilitar a construção de novas centrais, diz pesquisa do instituto YouGov encomendada pela EDF Energy, uma companhia francesa de energia nuclear que pretende construir uma usina no Reino Unido.

Sessenta e quatro por cento das 4.300 pessoas entrevistadas acham que a energia nuclear é parte importante do cardápio de opções energéticas.

Entre os eleitores do Partido Conservador, 74% apoiam energia nuclear, contra 64% dos trabalhistas e 58% dos liberais-democratas.

Em seu programa para as eleições passadas, os liberais-democratas haviam manifestado oposição ao plano dos trabalhistas de reforçar a construção de usinas nucleares, mas concordaram em não votar contra a proposta no Parlamento, num acordo com os conservadores.

A pesquisa, que foi realizada entre 10 e 13 de maio, imediatamente após as eleições gerais, determinou que apenas 62% dos britânicos estão preocupados com a mudança climática, abaixo dos 78% de 2007.

Apenas 43% dos liberais-democratas e 18% dos conservadores disseram que a mudança climática é um problema urgente.