Britânica leva 500 picadas em ataque de abelhas na França

Uma britânica se recupera em um hospital da França após levar 500 picadas em um ataque de abelhas dentro de uma galeria de artes no sudoeste do país.

A mulher e outras nove pessoas foram atacadas pelo enxame na tarde de sábado enquanto visitavam uma exposição de pinturas e esculturas de bronze dentro do pombal do castelo de Ardennes, no vilarejo de Moulidars.

A organizadora da mostra, Laure Mouttet, contou ao jornal local Charente Libre que correu ao pombal ao ouvir gritos.

"Quando cheguei ao local me deparei com uma verdadeira cena de Hitchcock. As mulheres se debatiam em pânico em meio a uma nuvem de insetos".

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

"As abelhas estavam emaranhadas em seus cabelos, blusas, sobre o rosto e pescoço", completou Mouttet.

Duas das vítimas correram para seus carros, mas foram seguidas por parte do enxame, que conseguiu entrar nos veículos por janelas entreabertas.

Um dos visitantes da exposição conseguiu chamar o Corpo de Bombeiros, que chegou ao local com quatro ambulâncias.

Segundo um dos bombeiros, a britânica que levou 500 picadas foi atingida principalmente no rosto, pescoço e couro cabeludo.

A galeria foi fechada após o incidente e especialistas em insetos da região foram contratados pela prefeitura para tentar localizar a colmeia.

BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.