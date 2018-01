Brasil vai à Copa com camisa feita de material reciclado

A nova camisa amarela com a qual o Brasil vai disputar a Copa do Mundo na África do Sul foi apresentada na noite desta quinta-feira em um evento da CBF e da Nike em Londres.

A grande novidade do lançamento, segundo a fabricante, é que a camisa é feita com plástico reciclado de garrafas PET. Oito garrafas são necessárias para fabricar cada peça.

A camiseta também está 15% mais leve, porque muitas partes que antes eram costuradas agora são coladas, como nos macacões de Fórmula 1. Além disso, a camisa tem orifícios cortados a laser, para facilitar a evaporação do suor e deixar o jogador mais confortável e menos pesado.

No geral, como afirmou à BBC Brasil o representante da Nike junto à CBF, Mário Andrada e Silva, "a CBF fez questão de manter o design clássico com um visual simples, sem muitos detalhes para não descaracterizar a camisa consagrada mundialmente".

A camisa tem gola careca verde de onde saem duas listras verdes por cima dos ombros. Na frente, permanecem as cinco estrelas acima do escudo, simbolizando as cinco Copas do Mundo conquistadas pela Seleção, o logo da fabricante e o número de cada jogador.

O slogan da Nike para a Seleção - "Nascido para Jogar Futebol" - também reaparece no uniforme, bordado na nova camisa.

O evento foi realizado em Londres, onde o Brasil enfrenta a Irlanda na próxima terça-feira, e contou com a participação do jogador Alexandre Pato, 20, que joga no Milan, da Itália.

Pato, que não foi convocado para o jogo contra a Irlanda, disse que dará o melhor de si para usar a nova camiseta na África do Sul. E brincou, afirmando que, embora a tecnologia tenha deixado a camiseta mais leve, na hora em que a bola rola a canarinho ainda é um dos uniformes de maior peso entre as seleções internacionais.

"É a camiseta de uma seleção campeã, uma seleção que já ganhou muitos títulos, uma seleção que aeu tenho certeza que vai muito forte pra Copa do Mundo", afirmou. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.