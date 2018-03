Brasil tem mais de 600 espécies de animais em extinção

Matéria publicada nesta terça no site da ONG Amigos da Terra revela que mais de 600 espécies de animas encontram-se em risco de extinção no Brasil. São 769 espécies, de acordo com a red list da IUCN (International Union for Conservation of Nature), de 2009, ou 627, segundo a lista oficial brasileira, produzida pelo Ministério do Meio Ambiente (MMA) no ano passado.

A maioria das espécies ameaçadas está na Mata Atlântica, principalmente por causa do ritmo intenso de destruição: hoje, apenas 27% do bioma mantém a sua cobertura original.

Na Amazônia, atualmente, são 44 animais ameaçados. A principal causa é o avanço da fronteira agrícola pelo desmatamento, que destrói os habitats das espécies.

Veja abaixo um breve resumo com informações do "Livro Vermelho das Espécies da Fauna Brasileira Ameaçadas de Extinção", produzido pelo MMA.

Peixes

No Brasil, 135 espécies de água doce e 19 de espécies marinhas estão ameaçadas. Na Amazônia, 18 espécies são consideradas ameaçadas, a maioria na bacia do rio Tocantins. São espécies como o pacu, mangagá ou jacundá. De acordo com Livro Vermelho, a maior ameaça aos peixes da bacia do rio Tocantins é o elevado ritmo de modificação do ambiente fluvial imposto pela construção de usinas hidrelétricas.

Anfíbios

O MMA considera que 15 espécies de anfíbios encontram-se hoje ameaçadas, e uma já está extinta. Nenhuma dessas espécies é amazônica. Todas as espécies de anfíbios ameaçadas no Brasil são da ordem Anura (rãs, sapos e pererecas) e vivem na Mata Atlântica.

O desmatamento é a principal causa da extinção dos anfíbios.

Aves

O Brasil já viu desaparecer da natureza quatro espécies de aves, que estão extintas. No total, 160 aves estão ameaçadas.

Na Amazônia, são dez espécies em risco, entre elas a arara-azul e a ararajuba. "Este número, embora modesto quando comparado com a Mata Atlântica, é altamente preocupante, pois todas as aves listadas ocorrem no "Centro Belém" de endemismo, uma área situada entre a margem leste do rio Tocantins e o Maranhão amazônico. Esta região é única dentro da Amazônia".

Répteis

Em todo o Brasil, estão catalogadas 641 espécies de répteis, 20 das quais foram consideradas ameaçadas.A Amazônia tem a maior diversidade de espécies de répteis do Brasil: 350 identificadas.

A principal ameaça é novamente o desmatamento. A maioria das espécies de lagartos e serpentes de florestas não consegue se adaptar em ambientes alterados, como pastos ou plantações.

Na Amazônia, a situação mais delicada é a dos quelônios. "Praticamente uma em cada cinco espécies brasileiras deste grupo encontra-se ameaçada", diz o livro vermelho. Atualmente, as cinco espécies de tartarugas marinhas brasileiras estão ameaçadas.

Mamíferos

Nenhuma espécie de mamífero no Brasil está extinta, mas 69 estão ameaçadas. As causas principais são a destruição dos habitats, o desmatamento, caça e comércio ilegal.

Na Amazônia, são 21 espécies de mamíferos em risco, a maior parte de primatas (11), que sofrem com a intensa pressão causada pelo homem em seus habitats. Mas o caso mais emblemático na Amazônia é o do peixe-boi, provavelmente o mamífero mais caçado da fauna brasileira, embora protegido por lei.