Brasil sedia encontro internacional para discutir despoluição dos transportes

O primeiro Encontro Internacional sobre Descarbonização do Transporte reunirá em Brasília, a partir de quarta-feira, 6, especialistas do Brasil e do exterior para debater diferentes experiências e estratégias de descarbonização do transporte em diferentes países.

A descarbonização está sendo discutida por países como o Brasil, que enfrentam crescente poluição em avenidas dentro e fora das cidades.

O tema ocupa o centro das discussões desde que o Acordo de Paris colocou em marcha um movimento global para reduzir as emissões dos gases causadores do efeito estufa nas diversas atividades econômicas.

No Brasil, o transporte responde por praticamente metade (48%) das emissões de todo o setor de energia, segundo os últimos dados do Sistema de Estimativas de Emissões e Remoções de Gases de Efeito Estufa, que detectou aumento de 4% no consumo de gasolina em veículos leves, enquanto o etanol caiu 10% em 2016.

Entre os conferencistas internacionais confirmados estão Harry Lehmann, diretor-geral do Serviço Federal do Ambiente da Alemanha (Umweltbundesamt), Carolina Tohá, ex-prefeita de Santiago (Chile) e co-presidente do Grupo Consultivo de Alto Nível em Transportes Sustentáveis da Secretaria-Geral das Nações Unidas - UNSG, e José Mendes, secretário de Estado adjunto e do Ambiente de Portugal, que acaba de lançar, na COP23, a Aliança para a Descarbonização do Transporte (TDA) - um esforço de várias nações, como França, Holanda, Costa Rica e Portugal, além de empresas como Michelin e Itaipu Binacional.

Entre os conferencistas nacionais estão confirmadas as participações de Martha Martorelli, gerente de Planejamento da Secretaria Nacional de Mobilidade Urbana do Ministério das Cidades.

Clarice Linke, diretora executiva do Instituto de Políticas de Transporte & Desenvolvimento - ITDP Brasil; Juliana Karina Pereira Silva, da Gerência de Meio Ambiente da Empresa de Planejamento Logístico - EPL; Leandro Siqueira, diretor de Desenvolvimento do Produto e Gerenciamento de Portfólio da Volkswagen/MAN; Aline Cavalcante, cicloativista e coordenadora da Coalizão Clima e Mobilidade Ativa; Plínio Nastari, presidente da Datagro, Sugar & Ethanol Market Analysis.

Os organizadores aguardam a confirmação da presença de Maurício Quintella, ministro dos Transportes, Portos e Aviação Civil e do senador Jorge Viana.

O Encontro Internacional sobre Descarbonização do Transporte é organizado pela Embaixada da Alemanha, o Instituto Clima e Sociedade e o Instituto de Energia e Meio Ambiente./ Agência Brasil