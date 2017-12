Brasil se prepara para devolver lixo inglês e multa empresas

O Brasil vai enviar de volta à Inglaterra 89 contêineres de navio repletos de lixo, putrefato e infestado por larvas, e aplicou multas no valor de cerca de 800 mil reais a três empresas brasileiras que o importaram, anunciou o governo na segunda-feira.

Cerca de 1.600 toneladas de dejetos, incluindo banheiros químicos, fraldas sujas, seringas, camisinhas e TVs e computadores velhos, estão em contêineres nos portos de Rio Grande (RS) e Santos (SP), depois de serem enviados desde a Grã-Bretanha com a declaração falsa de que seriam um carregamento de plásticos.

O Brasil multou as três companhias que importaram o lixo - a Stefenon Estratégia e Marketing, a Bes Assessoria e Comércio Exterior e a Alphatec --, informou o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis (Ibama), dizendo ainda que as empresas terão que pagar pelo transporte do lixo de volta à Inglaterra.

"Se não enviarem o lixo de volta, serão multadas (um valor diário) até isso se resolver", disse Ingrid Oberg, chefe regional do Ibama em Santos. A multa diária será somada às multas fixas que o governo já aplicou às empresas.

Alguns dos contêineres cheios de lixo estão atracados nos portos desde novembro.

Houve confusão em relação a quem pagará a conta pela devolução do lixo.

A Agência do Meio Ambiente britânica disse na segunda-feira que a empresa que exportou o lixo ao Brasil também terá que repatriá-lo às suas próprias custas.

Ingrid Oberg disse que as empresas brasileiras, sediadas no Rio Grande do Sul, mostraram disposição em cooperar.

As empresas, que disseram estar esperando carregamentos de plástico, poderão contestar as multas se conseguirem provar que não tinham conhecimento de estarem importando lixo potencialmente prejudicial ao meio ambiente e à saúde pública.

As autoridades britânicas também estão investigando como o lixo acabou sendo exportado.