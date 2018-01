Brasil pode ter 93% da matriz energética limpa até 2050 Cancún - Um relatório do Greenpeace demonstra que o País pode ter 93% da energia elétrica com origem em fontes renováveis, como eólica, biomassa e solar, sem deixar de ter crescimento do Produto Interno Bruto (PIB). O documento foi apresentado ontem durante a Conferência do Clima da ONU de Cancún, a COP-16.