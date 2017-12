Brasil perdeu 9,5% das florestas entre 2000 e 2014

BRASÍLIA - O Brasil perdeu aproximadamente 9,5% de suas florestas entre 2000 e 2014, de acordo com mapeamento divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). No mesmo período, as áreas agrícolas avançaram, bem como as pastagens.

As informações estão disponíveis na nova plataforma digital lançada pelo instituto, que permite o acompanhamento das mudanças na cobertura vegetal, na ocupação e nas atividades agropecuárias em todo o território nacional. O Monitoramento de Cobertura e Uso da Terra apresenta informações cartográficas de 8,5 milhões de km² do território nacional.

766E3C01-53A8-483E-9B06-CCE0C7108013 A pressão sobre o arco do desmatamento está muito bem mapeada (na apresentação da nova ferramenta). Mas a maior pressão hoje está ocorrendo no Cerrado, com a expansão da agricultura e da pastagem. E0EAB005-9061-4B3D-86B9-AEB61693E313 Maurício Zacharias Moreira, pesquisador do IBGE

