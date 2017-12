Brasil não pensa em exportar água, apesar de grande reserva

Mais de 12% da água doce do planeta está no Brasil, mas é "uma ilusão" acreditar que há recursos hídricos suficientes para exportá-los para outros países, afirma a coordenadora de Recursos Hídricos da Secretaria estadual do Meio Ambiente de São Paulo, Rosa Maria Manzini. Em declarações à Agência Efe, Manzini destacou a importância de prevenir possíveis problemas em relação ao consumo de água e de fazer uma gestão integral deste recurso. Manzini participou nesta segunda-feira, 11, de um fórum de debate durante a Exposição Internacional de Zaragoza, dedicada à água e ao desenvolvimento sustentável, dentro da chamada Semana do Brasil, que vai até quarta-feira. "É uma ilusão pensar que o Brasil tem muita água e que há para todos", disse Manzini, que acrescentou que o Brasil sofre de uma má distribuição dos recursos hídricos. Manzini reivindicou uma revisão integral das políticas de gestão das bacias hidrográficas e do litoral, já que é "importante que a gestão da região litorânea esteja integrada à das bacias".