Brasil é responsável por 39% do desmatamento do mundo entre 2005 e 2010

Entre 2005 e 2010, o Brasil desmatou 0,42% da área do País por ano de acordo com o relatório do Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC). Segundo gráfico que lista 10 países da América do Sul e Central publicado no relatório, divulgado neste domingo, 30, Honduras foi quem mais desmatou em porcentagem do território por ano, 2,16% do total, em seguida vem a Nicarágua, com 2,11% e Guatemala com 1,47%. Em km² por ano, o Brasil supera os outros países listados com 21.940km² desmatados, o que equivale a 39% do desmatamento do mundo entre 2005 e 2010 segundo o relatório.

Na lista, apenas três países tiveram variação positiva em sua cobertura vegetal: Uruguai, Chile e Costa Rica. Em porcentagem, Uruguai reflorestou 2,79%, Chile 0,23% e Costa Rica 0,9%.

O gráfico utilizou dados coletados pelo relatório da Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura de 2010.