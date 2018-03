Brasil e Alemanha não veem 'acordo dos sonhos' em Copenhague

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva e a chanceler alemã, Angela Merkel, concordaram que a conferência deve produzir "resultados robustos", principalmente um compromisso internacional para limitar o aquecimento global para um máximo de dois graus Celsius em relação à era pré-industrial.

No entanto, os dois líderes não esperavam que a conferência produza resultados ideais.

"Tenho certeza que em Copenhague não obteremos o acordo dos nossos sonhos, nem o acordo que eu sonho ou o que Angela Merkel sonha, mas tenho certeza que vamos dar um importante passo adiante", disse Lula em uma coletiva de imprensa conjunta com Merkel.

"Eu farei o que puder para que Copenhague seja um passo adiante significativo, mesmo que não seja ideal", acrescentou Merkel.

A China, o maior emissor mundial de gases-estufa, exigiu -- junto com China, Brasil e África do Sul -- que as nações mais ricas façam mais para combater a mudança climática.

Merkel falou sobre a possibilidade de países da União Europeia ajudarem as grandes economias emergentes a fazerem a sua parte para chegar à meta de dois graus.

"Sabemos que se nós, como países industrializados, reduzirmos sozinhos (as emissões de) CO2, então a meta de dois graus não será alcançada e então a responsabilidade ficará com as economias emergentes", disse ela.

"Para os países em desenvolvimento e emergentes ficarem em posição de alcançar isso, temos que ajudá-los financeiramente e tecnologicamente, e a Alemanha e a União Europeia estão prontas para fazer isso", acrescentou.

(Reportagem de Paul Carrel)