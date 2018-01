Brasil contesta restrições ambientais da UE ao etanol

O Brasil e sete outros países emergentes farão uma queixa oficial contra a União Européia por causa de suas exigências ambientais para a exportação do etanol, e ameaçam levar o caso aos tribunais da Organização Mundial de Comércio (OMC). O grupo de países emergentes alega que as barreiras ambientais que estão sendo preparadas na UE são "injustas" e que congelaria a expansão da produção na América do Sul e África. Pela proposta dos europeus, a expansão do etanol no Brasil não poderia ocorrer nem no cerrado, nem nas matas. Para o Itamaraty, a nova lei impediria a ampliação das zonas de plantação de cana. Leia reportagem completa na edição desta sexta-feira de O Estado de S. Paulo