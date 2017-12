BP substitui coordenador das ações do vazamento

LONDRES - A companhia petrolífera British Petroleum anunciou nesta quarta-feira, 23, a substituição do executivo-chefe, Tony Hayward, como principal responsável da gestão direta dos esforços para atenuar as consequências do vazamento de petróleo no Golfo do México.

Em comunicado, a BP informou que criou um departamento especial para gerir a catástrofe ambiental, que será coordenada pelo diretor do conselho de administração da BP, o americano Robert Dudley.