BP retoma operação de coleta de óleo depois de navio ser atingido por raio

A British Petroleum (BP) informa que as operações de contenção do vazamento de petróleo no Golfo do México foram retomadas, depois da interrupção causada quando um raio atingiu um navio e forçou a interrupção da operação por cerca de cinco horas.

O porta-voz Bill Salvin disse que as operações foram retomadas às 14h45, hora local.

Ele disse que o funil que está sendo usado para direcionar o petróleo não foi danificado, e seu uso havia sido interrompido como precaução.

A BP informa que o incêndio causado pelo raio foi identificado às 9h30, hora local, numa perfuratriz chamada Discoverer Enterprise, e apagado em seguida.

Também nesta terça-feira, 15, a empresa obteve permissão para começar a queimar o óleo e o gás capturados do poço danificado, como parte de um compromisso para mais que triplicar o volume de óleo que impede de vazar para o oceano.

As autoridades autorizaram a empresa a usar um novo metido que envolve bombear o petróleo do poço para um navio especial, onde os hidrocarbonetos serão queimados, e não armazenados.

A empresa anunciou que espera impedir a dispersão no mar de 8,3 milhões de litros ao dia, com a adoção de novas medidas, incluindo o incinerador.