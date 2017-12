BP inicia arriscada operação para conter vazamento de óleo

Imagem mostra braço de robô-submarino serrando cano para desviar fluxo do óleo

WASHINGTON - A empresa British Petroleum (BP) começou nesta terça-feira, 1, uma nova operação para tentar conter o vazamento de óleo no Golfo do México, que implicará colocar uma caixa sobre o fracassado sistema de prevenção de explosões para captar e redirecionar o fluxo de óleo para um navio.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Veja também:

Obama reúne 'comissão da mancha'; óleo se move para norte

Cientistas alertam para 'desastre invisível' no Golfo do México

Vazamento de óleo pode durar até agosto, admitem EUA

"Estão começando este processo", disse à emissora "CNN" a assessora para temas energéticos da Casa Branca, Carol Browner.

A operação começa depois de a BP admitir no fim de semana o fracasso do procedimento conhecido como "top kill", com o qual a multinacional buscava tapar o poço pela injeção de substâncias químicas pesadas.

Browner disse esperar que a nova tentativa seja capaz de capturar "todo ou uma quantidade significativa do petróleo", que será canalizado a um navio na superfície por meio de um encanamento.

Mas a assessora governamental reconheceu que o êxito não é garantido e que, caso não funcione, poderia vazar ao mar até 20 mil barris de petróleo.

O vazamento de óleo no Golfo do México começou quando, em 20 de abril, uma plataforma petrolífera da BP explodiu, matando 11 trabalhadores. Dois dias depois, a plataforma afundou e deixou aberto o poço de petróleo no fundo do mar.