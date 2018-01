BP envia nova estrutura para conter vazamento de óleo no Golfo do México

PORT FOURCHON - A British Petroleum comunicou que já está enviando uma cúpula menor projetada para conter o vazamento de petróleo no fundo do Golfo do México e planeja tentar colocar a peça sobre o local da perfuração na quinta-feira.

A cúpula foi levada ao mar por um navio do porto Fourchon, no Estado norte-americano da Louisiana, onde foi fabricado, e será colocado perto do local de vazamento na terça-feira, disse à Reuters o porta-voz da BP, Bill Salvin.

Submarinos robôs farão, então, os preparativos antes da estrutura ser colocada no local, disse ele. "Esperamos ter o sistema pronto até quinta-feira", disse Salvin.

A cada dia, pelo menos 800 mil litros de petróleo são liberados no Golfo desde a explosão, em 20 de abril, que demoliu a plataforma de perfuração Deepwater Horizon, matando 11 pessoas.

Esta estrutura é consideravelmente menor que a primeira cúpula que a BP tentou, sem sucesso, usar na semana passada e é destinada a permitir que o metanol seja bombeado pela estrutura, o que, segundo engenheiros, evitará a formação do gás cristalizado que frustrou a tentativa anterior, disse Salvin.

Todos os trabalhos estão sendo feitos em quase escuridão total, a uma profundidade de quase 1.600 metros.