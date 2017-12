BP é ‘culpada’ por vício em petróleo A empresa British Petroleum foi bastante lembrada na atual reunião do clima das Nações Unidas em Bonn, na Alemanha. E, ontem, ganhou o prêmio Fóssil do Dia Honorário por alimentar “o vício da população em combustíveis fósseis, que leva ao aquecimento global e resulta também em desastres como o do Golfo do México”. O prêmio é oferecido pela Rede de Ação Climática (CAN, na sigla em inglês). Os ambientalistas ressaltaram que, com o vazamento, o prejuízo do uso do petróleo ficou evidente. Porém, afirmaram, mesmo quando não acontecem acidentes há grandes danos, já que a queima do óleo gera emissões de gases-estufa para a atmosfera.