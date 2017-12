BP aumenta capacidade de coleta de óleo no Golfo

HOUSTON - A British Petroleum (BP) aumentou sua capacidade de coletar o petróleo que vaza do poço de Macondo, no Golfo do México, mas os funcionários ainda não sabem a quantidade de óleo que flui para as águas, disse o almirante da Guarda Costeira Thad Allen nesta quarta-feira, 9.

"Eu não vou declarar vitória até ter números absolutos, e eu acho que todos nós recebemos estimativas e estamos desapontados, então me mostrem os números", disse Allen aos jornalistas durante uma coletiva de imprensa em Washington.

O principal navio da BP que está recolhendo do petróleo, o Discoverer Enterprise, tem conseguido otimizar sua capacidade de processamento para até 18 mil barris por dia, segundo Allen. Originalmente, a capacidade do navio de captar petróleo foi declarada em 15 mil barris diários, elevando temores de que o navio havia chegado a seu limite. Na terça-feira, o navio coletou 15.600 barris, afirmou um porta-voz da BP nesta quarta.

Até a semana que vem, a BP espera ter um sistema instalado que possa coletar até 28 mil barris por dia, disse Allen. Parte do petróleo, porém, será queimado na atmosfera por causa de limitações logísticas, disseram Allen e a BP. O Q400, outra embarcação no local, está atualmente sendo modificado para que possa queimar petróleo e gás natural, disse Mark Proegler, porta-voz da BP, durante uma entrevista coletiva.

Até agora, a BP tem queimado apenas gás natural. "Eu acho que isso tem realmente a ver com as limitações (do navio)", disse o porta-voz. A BP precisa de mais "flexibilidade operacional", disse Proegler, ao ser perguntado sobre a razão pela qual a companhia queimaria o petróleo, uma matéria-prima cara.

O navio Enterprise tem capacidade total de 125 mil barris, disse Proegle. Nesta quarta-feira, um petroleiro estava recolhendo petróleo do navio para que ele tivesse mais espaço para armazenagem, disse Allen. Mais petroleiros devem se dirigir à área.

Nas próximas 72 horas, a BP deve fornecer planos sobre como manterá um processo de coleta constante e como lidará com um furacão, disse Allen. As informações são da Dow Jones.