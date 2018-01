BP atrasa pagamento de indenizações por vazamento, diz administrador

Mulher passeia com cachorro em praia contaminada pelo vazamento, em Grand Isle

WASHINGTON- Kenneth Feinberg, administrador do fundo de compensação que a BP criou para indenizar as vítimas do derramamento de petróleo no Golfo do México, disse neste sábado, 24, que a multinacional petrolífera está atrasando os pagamentos.

"Me preocupa o fato de que a BP possa estar atrasando as reivindicações. Sim, a BP está demorando (em pagar). Duvido que estejam atrasando por dinheiro. Não é isso. Simplesmente acho que eles não sabem como responder às perguntas" dos peticionários, declarou Feinberg.

O administrador do fundo de U$ 20 bilhões se encontrou com pescadores e empresários no estado americano Alabama, onde os afetados pelo acidente expressaram sua frustração e seu descontentamento pela demora e falta de transparência para receber suas indenizações.

Milhares de empresários dos estados litorâneos do Golfo do México tiveram prejuízos causados pelo vazamento de óleo provocado pela explosão de uma plataforma operada pela BP e seu posterior afundamento em abril.

É a primeira vez que Feinberg, nomeado no mês passado administrador do fundo, acusa a gigante do petróleo de atrasar os pagamentos das indenizações.

A companhia britânica criou o fundo em junho pressionada pelo presidente dos Estados Unidos, Barack Obama.