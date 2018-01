BP adia testes de nova peça que tentará conter vazamento

WASHINGTON - A BP anunciou que adiou os testes que começariam na última terça-feira para fechar as válvulas da nova peça que tentará conter o vazamento de petróleo no Golfo do México, depois que o governo dos Estados Unidos pediu uma maior análise antes de realizar a operação.

Estava previsto que a companhia iniciasse na terça as provas para verificar se a peça consegue evitar a saída do petróleo ao mar, pela primeira vez nos 85 dias transcorridos desde que a plataforma Deepwater Horizon explodiu e afundou.

No entanto, o almirante Thad Allen, coordenador por parte do governo das tarefas de luta contra o vazamento, informou o adiamento em comunicado. O processo, segundo disse, "pode ser beneficiado pela análise adicional que acontece na noite de terça e nesta quarta-feira".

Allen, que não revelou quando deve acontecer o teste, afirmou que a decisão foi tomada após uma reunião com o secretário de energia de EUA, Steven Chu; a diretora do Instituto Geológico dos Estados Unidos, Marcia McNutt; geólogos e representantes da BP.