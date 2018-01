Bovespa exclui Petrobras do índice de empresas sustentáveis

A lista de empresas que integram o Índice de Sustentabilidade Empresarial (ISE), indicador da BM&Bovespa formado por ações de companhias que apresentam alto grau de comprometimento com sustentabilidade e responsabilidade social, excluiu a Petrobras neste ano. Também ficaram de fora a empresa de celulose Aracruz; Companhia Paranaense de Energia (Copel); Iochpe-Maxion, indústria de componentes automotivos; Weg, fábrica de motores elétricos e CCR Rodovias. ONGs, entre elas o Greenpeace, e secretárias estaduais do Meio Ambiente encaminharam em outubro uma carta ao presidente do Conselho Deliberativo do ISE pedindo que a Petrobras fosse excluída da carteira."Essa decisão mostra que não basta que as empresas sejam viáveis economicamente, elas precisam de uma licença junto à sociedade para operar com responsabilidade socioambiental", diz Marcelo Furtado, diretor-executivo do Greenpeace. Nota da organização diz que um dos principais argumentos apresentados contra a presença da empresa no ISE foi o descumprimento da resolução 315 do Conama, que determinou, em 2002, a diminuição dos níveis de enxofre no diesel brasileiro a partir de 2009. A Petrobras divulgou nota oficial sobre as notícias em que afirma que solicitou que o Conselho Deliberativo do ISE informe os motivos que levaram a essa decisão. "A Companhia somente irá se pronunciar com base na resposta do Conselho. As razões apresentadas por fontes não oficiais não serão consideradas", afirma a nota. Ampliada às 21h07