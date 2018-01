Bombeiros resgatam veado preso no gelo

Animal se assustou com a aproximação do barco e saltou no mar

O Corpo de Bombeiros de uma cidade polonesa à beira do Mar Báltico resgatou nesta terça-feira um veado preso no gelo.

O animal havia sido visto pela manhã, quando estava a cerca de 200 metros da costa.

A equipe partiu quando já escurecia, auxiliada por lanternas. Vários minutos depois, os bombeiros regressaram com o veado.

A equipe afirmou que o animal se assustou com a aproximação do barco e saltou no mar gelado. Apesar disso, ele estava bem e deve ser solto na quinta-feira. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.