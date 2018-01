'Bola está com Aldo Rebelo', diz presidente da Câmara

O presidente da Câmara, Marco Maia (PT-RS), disse que acredita num consenso sobre o texto do novo Código Florestal, cuja está marcada para esta noite. "Não há acordo, mas há sinais que levam à construção de um entendimento. A bola, agora, está no pé do relator, o deputado Aldo Rebelo." Para Maia, se o relatório apresentado for próximo das sugestões apresentadas pelo governo, "a votação será tranquila".

O impasse sobre o texto do novo Código Florestal se concentra em dois pontos: no que libera os proprietários de terras de até quatro módulos fiscais da recomposição de áreas desmatadas e no que define a área preservada à beira de rios pequenos, de até 10 metros de largura.

"Precisamos de uma votação equilibrada, que proteja o meio ambiente, mas que garanta segurança jurídica e proteção aos agricultores", disse.

