Blitze da Rádio Eldorado vão falar sobre produtos sustentáveis

Todos os sábados e domingos a reportagem da Rádio Eldorado/Estadão percorre parques e outros locais públicos de São Paulo para conversar com os frequentadores a respeito de temas relacionados à sustentabilidade. Os assuntos das entrevistas são baseados nos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Neste próximo fim de semana, nos dias 4 e 5 de novembro, o bate-papo será sobre produtos sustentáveis.

A reportagem vai falar sobre inovações no mercado e quer saber se as pessoas aderem aos produtos ambientalmente corretos. Serão transmitidos flashes das entrevistas na Rádio Eldorado às 14h30, 15h e 15h30 e um vídeo com transmissão ao vivo na página do Estadão no Facebook por volta das 14h30, tanto no sábado quanto no domingo.

A primeira blitz ocorre neste sábado (4) no Parque da Independência, no Ipiranga (Av. Nazaré, s/n). A segunda será na Av. Paulista, no domingo (5). Ambas acontecem a partir das 14h30.