Blitze da Rádio Eldorado vão falar sobre crescimento econômico

Todos os sábados e domingos a reportagem da Rádio Eldorado / Estadão percorre parques e outros locais públicos de São Paulo para conversar com os frequentadores a respeito de temas relacionados a sustentabilidade. Os assuntos das entrevistas são baseados nos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Neste próximo fim de semana, nos dias 11 e 12 de novembro, o bate-papo será sobre emprego e crescimento econômico.

A reportagem vai questionar como o consumo sustentável pode movimentar a economia e gerar vagas de emprego. A rádio também quer saber o que o público pensa sobre o trabalho infantil e as projeções da ONU para o tema até 2030.

Serão transmitidos flashes das entrevistas na Rádio Eldorado às 14h30, 15h e 15h30 e um vídeo com transmissão ao vivo na página do Estadão no Facebook por volta das 14h30, tanto no sábado quanto no domingo.

A primeira blitz ocorre neste sábado (11) no Parque Villa Lobos (Av. Prof. Fonseca Rodrigues, 2001). A segunda será no Parque do Povo (Av. Henrique Chamma, 420), no domingo (12). Ambas acontecem a partir das 14h30.