Blitze da Rádio Eldorado vão conversar com público sobre economia na conta de luz

Todos os sábados e domingos a reportagem da Rádio Eldorado/Estadão percorre parques e outros locais públicos da cidade de São Paulo para conversar com os frequentadores a respeito de temas sobre sustentabilidade. Os assuntos dos bate-papos são baseados nos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Neste próximo fim de semana, o tópico em discussão será a economia no consumo de energia elétrica e como as pessoas lidam com isso. Nesta quinta-feira, o diretor da W-Energy, Wagner Carvalho, explicou em entrevista ao Estado como instalar sistemas caseiros de minigeração de energia.

Serão transmitidos flashes das entrevistas na Rádio Eldorado às 14h30, 15h e 15h30 e lives em vídeo na página do Estadão no Facebook por volta das 16h. As blitze acontecem neste sábado no Parque do Ibirapuera, a partir das 14h, e no domingo, na Avenida Paulista, que estará aberta para os pedestres, também a partir das 14h.