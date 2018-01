Blitze da Rádio Eldorado vão conversar com população sobre mudanças climáticas

Todos os sábados e domingos a reportagem da Rádio Eldorado/Estadão percorre parques e outros locais públicos para conversar com os frequentadores a respeito de temas ligados a sustentabilidade.

Os assuntos dos bate-papos são baseados nos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Neste próximo fim de semana (9 e 10) o tópico em discussão será “Combate às Mudanças Climáticas”.

Nessa quinta-feira (7), a especialista Jéssica Campanha, da Iniciativa Verde, deu dicas sobre como medir a chamada 'pegada de carbono'. Confira:

A reportagem perguntará às pessoas se elas tentam reduzir sua pegada de carbono no cotidiano e se elas têm observado alterações climáticas no dia a dia. Serão transmitidos flashes das entrevistas na Rádio Eldorado às 14h30, 15h e 15h30 e lives em vídeo na página do Estadão no Facebook por volta das 16h.

As blitze acontecem neste sábado (9) no Parque do Povo (Av. Henrique Chamma, 420, Chácara Itaim), a partir das 14h, e no domingo, na Avenida Paulista, que estará aberta para os pedestres, também a partir das 14h.