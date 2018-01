Blitze da Rádio Eldorado vão conversar com paulistanos sobre educação ambiental

Todos os sábados e domingos a reportagem da Rádio Eldorado / Estadão percorre parques e outros locais públicos de São Paulo para conversar com os frequentadores a respeito de temas relacionados a sustentabilidade. Os assuntos das entrevistas são baseados nos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Neste próximo fim de semana (14 e 15) o bate-papo será sobre educação de qualidade.

A reportagem perguntará ao público se as estão aprendendo sobre sustentabilidade e preservação dos recursos naturais na escola e em casa. Serão transmitidos flashes das entrevistas na Rádio Eldorado às 14h30, 15h e 15h30 e vídeos ao vivo na página do Estadão no Facebook por volta das 14h30, tanto no sábado quanto no domingo.

As blitze acontecem neste sábado (14) no Parque da Independência (Av. Nazaré, s/n, Ipiranga), a partir das 14h, e no domingo (15) no Parque Villa Lobos, (Av. Prof. Fonseca Rodrigues, 2001), também a partir das 14h.