Blitze da Rádio Eldorado vão conversar com paulistanos sobre cidade sustentável

Todos os sábados e domingos a reportagem da Rádio Eldorado / Estadão percorre parques e outros locais públicos de São Paulo para conversar com os frequentadores a respeito de temas relacionados a sustentabilidade.

Os temas dos bate-papos são baseados nos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Neste próximo fim de semana, nos dias 21 e 22 de outubro, a conversa será sobre cidades e comunidades sustentáveis.

A reportagem perguntará aos frequentadores dos parques se no bairro em que eles moram existe alguma ação ligada a sustentabilidade, se estariam dispostos a mudar de hábitos e se falta incentivo do poder público para preservar recursos naturais e viver em uma comunidade mais equilibrada ambientalmente.

Serão transmitidos flashes das entrevistas na Rádio Eldorado às 14h30, 15h e 15h30 e vídeos ao vivo na página do Estadão no Facebook por volta das 14h30, tanto no sábado quanto no domingo.

As blitze acontecem a partir das 14h, no sábado (21) no Parque do Ibirapuera (Av. Pedro Álvares Cabral, Vila Mariana) e no domingo (22) na Avenida Paulista.