Blitze da Rádio Eldorado discutem desenvolvimento sustentável

Todos os sábados e domingos a reportagem da Rádio Eldorado / Estadão percorre parques e outros locais públicos da Grande São Paulo para conversar com os frequentadores a respeito de temas relacionados a sustentabilidade. Os assuntos das entrevistas são baseados nos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU.

Neste próximo fim de semana, nos dias 18 e 19 de novembro, o bate-papo será sobre igualdade de gênero. Serão transmitidos vídeos ao vivo na página do Estadão no Facebook por volta das 14h30, tanto no sábado quanto no domingo.

A primeira blitz ocorre neste sábado (18) no Parque da Juventude Cittá Di Maróstica (Avenida Armando Ítalo Setti, 65, Baeta Neves, São Bernardo do Campo). A segunda será no domingo (19), na Avenida Paulista. Ambas acontecem a partir das 14h30.