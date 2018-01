Biólogos salvam 11 baleias encalhadas em praia da Tasmânia

Um grupo de 65 pessoas, formado por biólogos e voluntários, salvaram neste domingo, 23, onze baleias encalhadas em uma praia na Tasmânia, ilha-estado da Austrália. O grupo, contudo, falhou ao devolver para o mar outras 53 espécies encontradas junto delas, que morreram na areia. Foto: AP "O resgate começou pela manhã. Transportamos doze baleias-piloto da praia de Anthony, onde foram encontradas ontem, até a praia de Godfrey, a 17 quilômetros de distância", informou o chefe de Serviços de Parques e Fauna da costa oeste da Tasmânia, Chris Arthur. Cerca de 60 voluntários participaram do resgate do grupo de baleias formado por tipos jovens e suas mães, que agora enfrentam um momento crítico em que poderiam voltar a se perder e encalhar novamente. Os biólogos colocaram chips de rastreamento em alguns dos cetáceos e realizaram um seguimento aéreo da zona para vigiar o progresso do grupo, declarou Arthur. Os animais mortos serão analisados e depois incinerados para evitar infecções na praia. Os casos de baleias encalhadas ocorrem freqüentemente na Austrália e Nova Zelândia por razões que não foram descobertas. Autoridades e voluntários se esforçam para salvar os animais quando o incidente acontece.