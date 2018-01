BID pretende financiar mais projetos de energias renováveis

O presidente do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), Luis Alberto Moreno, afirmou nesta sexta-feira, 19, que nos próximos três anos 80% dos créditos que o órgão destinar para financiar projetos energéticos do setor privado serão focados em programas que trabalhem com energias renováveis.

No marco da Assembleia Anual de governadores do BID, realizada na cidade de Cancún (México), Moreno lembrou que, na última década, a instituição emprestou US$ 3 milhões para programas de energias renováveis na região da América Latina e do Caribe.

"Em 2009 o banco mais que duplicou o financiamento para melhorar o meio ambiente, enfrentar a mudança climática e incentivar as energias renováveis", afirmou Moreno no primeiro de uma série de seminários que devem anteceder às sessões plenárias da Assembleia.

Além disso, o diretor ressaltou que do US$ 1,2 bilhão que o BID destinou em 2009 a projetos do setor privado, um terço foi utilizado "para financiar projetos de energia renovável e eficiência energética na região".

Segundo ele, o BID espera que nos próximos três anos até 80% de seus empréstimos para projetos de energia do setor privado sejam destinados a fontes renováveis de energia como a eólica, a geotérmica, a biomassa, solar e hidroelétrica".

No seminário, Moreno defendeu que é preciso lembrar que "a demanda de energia na região aumentará 50% até 2030", e, por causa disso, serão necessários "investimentos em torno de US$ 1,5 bilhão".

O funcionário disse que, segundo cálculos da Agência Internacional de Energia, na próxima década a América Latina irá precisar aumentar em 26% sua capacidade de geração de energia para cumprir com a demanda da população.

A 51ª assembleia de governadores do BID, que conta com a presença de 1,5 mil convidados, terminará no dia 23. Nela devem ser discutidos temas como maior apoio econômico ao Haiti, os desafios da mudança climática e um aumento histórico de capital para a entidade.