Bebês pandas são mostrados ao público em Madri

Dois bebês pandas foram mostrados ao público do zoológico de Madri nesta quinta-feira. Eles foram concebidos por inseminação artificial e são filhos de um casal presenteado à Espanha pelo governo chinês, em 2007.

Por enquanto, o pai dos bebês, chamado de Bing Xing (estrela do gelo, em chinês), não tem contato com os filhos. Isso porque a mãe dos recém-nascidos, Hua Zui Ba (boca florida), tem sido muito protetora com os filhotes.

O último panda nascido no zoológico de Madri foi Chu-Lin, em 1982. O animal, o primeiro panda nascido em cativeiro na Europa, acabou se tornando um símbolo da capital espanhola.