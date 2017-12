Bazar 'Colheita Especial' incentiva o consumo consciente

A partir de hoje até o sábado (17), Marina Sanvicente e Renata Castro promovem um evento de consumo consciente e moda sustentável com um bazar exclusivo chamado de Colheita Especial.

Lá será possível comprar peças de coleções antigas de grifes como Amapô, Cris Barros, Marcelo Quadros, M&Guia, Pelu, Giuliana Romano e Juliana Accioly. “Queremos fazer a energia circular e apostamos na renovação do armário com qualidade e preços acessíveis”, explica Marina.

Junto com Adriana Fares e Barbara Berger, Marina lança também o projeto Recyclage, que seleciona peças do armário de pessoas conhecidas que não estão mais sendo usadas e as vende em um brechó de luxo. Parte da renda (20%) é revertida para o Instituto da Criança. A stylist Lara Gerin, o baterista Iggor Cavalera, a atriz Maria Ribeiro e a cantora Carol Monte foram os primeiros a cederem roupas do seu closet para as araras do projeto.

Colheita Especial

Data: de 13 a 17 de abril

Onde: R. Cristiano Viana, 67 - Casa 5, São Paulo

Horário: De 12h às 20h

Manobristas no Local – Valor R$ 5

* Alice Lobo é colaboradora do estadao.com.br e autora do blog Verdinho Básico