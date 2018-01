Base aliada confia que Código Florestal será votado hoje Os líderes da base aliada estão confiantes de que o plenário da Câmara votará ainda hoje o projeto sobre o novo Código Florestal. O relator da matéria, deputado Aldo Rebelo (PCdoB-SP), no entanto, continuava reunido, por volta das 19h20, no gabinete do líder do governo, deputado Cândido Vaccarezza (PT-SP).