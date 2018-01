Barragem submersa garante água na seca do sertão de Pernambuco

Na pior seca das últimas décadas, em pleno sertão do Pajeú, em Pernambuco, a Fazenda Caroá, no município de Afogados da Ingazeira, a 390 quilômetros do Recife, não disputa carro-pipa. Na sua área, de 450 hectares, há água.

De boa qualidade e guardada no subsolo, a água pode ser coletada nos "pontos de entrega", os bebedouros, distribuídos pela propriedade. Intitulado de Conceito Base Zero, o método de armazenagem, que promove a irrigação e regeneração do solo, foi criado pelo engenheiro José Artur Padilha, um estudioso do semiárido e da natureza: são as barragens submersas em leitos de rios secos.

Ele faz questão de frisar que nada criou, apenas "observou e respeitou o comportamento da natureza na caatinga", que tem como característica águas subterrâneas rasas e um elevado índice de evaporação.

A propriedade de Padilha funciona como um laboratório vivo - o Laboratório Base Zero Fazenda Caroá. Depois de décadas de pesquisa, o engenheiro chegou à essência do que buscava. "O aleijamento cultural nos impede de perceber obviedades", afirma ele.

O "óbvio" percebido pelo engenheiro é simples, barato - em relação a outras alternativas - e eficiente. Ele constrói barragens baixas, em forma de arco romano deitado, utilizando apenas pedras - sem cimento ou argamassa nem escavação para fundações - ao longo do leito seco. No período chuvoso, a sucessão de barramentos absorve e retém a água, que fica acumulada, a cerca de dez metros, no subsolo, para os períodos de estiagem. Os elementos trazidos pelas correntes das águas da chuva - a exemplo de minerais e materiais orgânicos - vedam os espaços entre as pedras e são decantados e sedimentados, permitindo a regeneração da biodiversidade.

Com a tática, o solo se recompõe e a vida animal é preservada. Sapos, abelhas e pássaros voltam a habitar a área. Nas terras que voltam a ser férteis, torna-se possível praticar a agricultura familiar - aliada ou não à criação de animais.

Na Fazenda Caroá, os bebedouros instalados no mesmo rumo dos barramentos estão sempre cheios, oferecendo água sem necessidade de bombas ou cataventos para puxá-la. A gravidade faz o serviço.

Ampliação

Padilha tem mapeadas 418 microbacias hidrográficas nos 17 municípios do sertão do Pajéu. Mas ele assegura que o projeto pode ser replicado em todo o Estado de Pernambuco, em todo o semiárido e até no Brasil inteiro. "Sem exceção", assegura o engenheiro, que já comprovou o sucesso das barragens submersas mesmo em áreas de caatinga totalmente planas.

A sua fazenda se localiza ao pé de uma serra, com parte do terreno em área mais alta. "A lógica é a mesma, mas o modo de fazer é personalizado", diz, ao observar que o ideal é construir as barragens em período seco, preparando o solo para o ciclo chuvoso. Quem faz a experiência, segundo ele, vê o resultado depois da primeira chuva. "É algo mágico, o ambiente antes inóspito se torna produtivo", explica.

Padilha dispõe o método a quem se interessar e afirma que a tecnologia pode ser repassada numa capacitação de menos de quatro horas - e até mesmo a distância. Ele destaca que a evaporação no bioma caatinga é muito alta - média de 2,5 mil milímetros - levando barreiros, barragens e açudes a uma redução rápida da água armazenada.

"Não adianta brigar com o semiárido, qualquer coisa que se tente alterar é insensato", defende o engenheiro, ao reiterar que a estiagem é um fenômeno comum na região.

Padilha acredita em uma "revolução pacífica" para todo o semiárido nordestino com a adoção do Conceito Base Zero dentro de um planejamento de política pública. Ele observa que a mão de obra ociosa no período seco poderia ser usada para trabalhar na construção das barragens e sugere até um nome para a sua remuneração: "Bolsa Ecologia".

"Trata-se de uma questão fundamentalmente ecológica", avalia, defendendo um desenvolvimento efetivamente sustentável e produtivo. Incluído na Agenda 21 do Ministério do Meio Ambiente de 1999, o Conceito Base Zero nunca foi adotado por nenhum governo.