Barco naufraga e derrama 5 mil litros de óleo no Rio Negro

Uma embarcação naufragou e derramou cerca de 5 mil litros de óleo combustível no Rio Negro, em Manaus, Amazonas, nesta segunda-feira, 15. O acidente não deixou vítimas.

De acordo com informações do 9º Distrito Naval da Amazônia, da Marinha do Brasil, o barco que afundou, o Jean Filho XXX, é um empurrador da empresa J.F. Oliveira Navegação Ltda, que servia para mover balsas por longas distâncias até outras cidades amazônicas. Por isso, transportava combustível suficiente para se deslocar por mais de uma semana sem abastecer.

Um inquérito administrativo foi aberto para apurar as causas do naufrágio. Segundo a Marinha, a embarcação está legalizada perante a Capitania dos Portos e a empresa proprietária está tomando as providências necessárias para evitar que o óleo se espalhe pelo rio.