Banco do Vaticano deve ser reduzido e reestruturado, revelam fontes

Os detalhes da redução de escala serão anunciados na quarta-feira pelo cardeal australiano George Pell, que encabeça o Secretariado de Economia, criado no início do ano para supervisionar as finanças do Vaticano e conter os escândalos que vêm constrangendo a igreja há décadas.

Segundo as fontes, o empresário francês Jean-Baptise de Franssu deve ser nomeado novo chefe do banco, formalmente conhecido como Instituto para as Obras de Religião (IOR, na sigla em italiano). Ele irá suceder o alemão Ernst von Freyberg, que sai depois de instituir grandes reformas.

Sob as novas diretrizes, o IOR não terá mais as funções de administração de ativos. O banco se restringirá a providenciar o serviço de pagamentos e aconselhamento financeiro para ordens religiosas, instituições de caridade e funcionários do Vaticano.

Os ativos da Santa Sé devem ser administrados por um departamento recém-criado, afirmaram as fontes. A reestruturação radical do banco será anunciada um dia depois de o IOR publicar seu balanço de 2013 na terça-feira.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Os novos estatutos do banco devem fazer do cargo de presidente uma posição de tempo integral na instituição.

Freyberg, que foi indicado em 2013 em uma das últimas decisões tomadas pelo papa emérito Bento 16 antes de renunciar, vinha dividindo seu tempo entre a Alemanha e a Itália.